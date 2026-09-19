Mau News: कागजों पर व्यवस्था, वादों के मलबे में दबा विकास

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जिला अस्पताल कॉलोनीपहले गाजीपुर तिराहा स्थित जिला अस्पताल परिसर के अंदर पहुंचने अलग-अलग 16 भवनों में 96 क्वार्टर हैं। यहां रहने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी सचिन पांडेय और सतीश कुमार ने बताया कि करीब चार दशक पुरानी कॉलोनी की मरम्मत न होने से वर्तमान में ज्यादातर भवन जर्जर हैं। स्थिति यह है कि कई क्वार्टरों की खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। इसके साथ ही ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके कारण कई जगह पाइप लीकेज होने से गंदा पानी आने की परेशानी होती है। वहीं, कई जगह प्लास्टर तक गिर गया है।हाइडिल कॉलोनी के 50 घरों में भी बदहाल स्थितिनगर के सहादतपुरा स्थित बिजली निगम की हाइडिल कॉलोनी में 50 से अधिक भवनों की स्थिति भी जस की तस है। यहां रहने वाले सुनील और मुकेश ने बताया कि कई घर ऐसे हैं, जिनके सामने नाली का गंदा पानी बह रहा है। कॉलोनी का रास्ता जर्जर हो गया है। कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं होता है। ओवरहेड टैंक भी तीन दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। नगर पालिका ईओ डॉ. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि पावर हाउस और हाइडिल कॉलोनी में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जाता है। अस्पताल कॉलोनी में अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था होती है।जिले की सबसे पुरानी कॉलोनी का दर्जा, फिर भी बदहालीनिजामुद्दीनपुरा स्थित पावर हाउस कॉलोनी में 100 से अधिक भवन हैं, जिनमें ज्यादातर जर्जर स्थिति में हैं। दशकों पहले बने इन सरकारी आवासों की मियाद पूरी हो चुकी है। भवनों की दीवारें दरक चुकी हैं और छतों का प्लास्टर आए दिन टूटकर गिरता है। कई कर्मचारी अपने स्तर से थोड़ी-बहुत मरम्मत कराकर किसी तरह गुजर-बसर कर रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर इन आवासों के कायाकल्प के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।छह माह में तीन बार ठप हो चुकी है बिजली आपूर्तिजिला अस्पताल कॉलोनी न केवल अपनी अव्यवस्थाओं से जूझ रही है, बल्कि भारी-भरकम बिल के चलते यहां रहने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के परिवार कई दिन अंधेरे में रात बिता चुके हैं। कारण, 40 लाख से अधिक बकाया होने पर बीते दिनों ही दो दिन बिजली आपूर्ति यहां ठप हो गई थी।स्ट्रीट लाइट, लेकिन अधिकांश खराबजिला अस्पताल कॉलोनी में लगे करीब 10 लोहे के खंभे तीन दशक पुराने होने से जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। यहां मार्ग पर लगी लगभग 10 स्ट्रीट लाइट बेहद दूरी पर लगी हैं। इनमें 7 खराब पड़ी हैं। वहीं, पावर हाउस कॉलोनी और हाइडिल कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन इनमें आधे से अधिक खराब पड़ी हैं। जिला अस्पताल को छोड़ दें तो दोनों कॉलोनियों में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल होने के चलते यहां पुलिस बूथ बना हुआ है।कई बार संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर इस जर्जर स्थिति और रोजमर्रा की समस्याओं से अवगत कराया है। इसके बावजूद अब तक मरम्मत और सफाई के नाम पर सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिले हैं। शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है, जिसके कारण नवनिर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। - अविनाश सिंह सिसोदिया, जिला अस्पताल कॉलोनीपावरहाउस कॉलोनी जिले की सबसे पुरानी कॉलोनी है। बावजूद यह अपनी बदहाली को लेकर आज खुद मरम्मत की बाट जोह रही है। बारिश के मौसम में लोग दहशत में रहते हैं। आशीष श्रीवास्तवसरकारी भवनों की लंबे समय से रख रखाव न होने से भवन की हालत दयनीय होती जा रही है। हमेशा हादसा होने का खतरा बना रहता है। शिकायत करने पर अधिकारी आश्वासन देकर मामले को टाल दे रहे हैं। -धीरेंद्र सिंहबुनियादी सुविधाओं का विस्तार समय-समय पर होता है। जर्जर भवनों की मरम्मत भी आवश्यकतानुसार कराई जाती है। फिलहाल हम अभी आए हैं। जानकारी लेकर व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी। - वीपी सिंह, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम, मऊजिला अस्पताल के क्वार्टरों को मरम्मत की जरूरत है। इसको लेकर लगातार कई वर्षों से प्रस्ताव बनाकर बजट के लिए पत्र भेजा जा रहा है। लेकिन बीते 25 साल से इसको लेकर कोई बजट ही स्वीकृत नहीं हुआ है। - डॉ. धनज्जय कुमार, सीएमएस, जिला अस्पताल