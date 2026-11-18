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सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बलिया की टीम की शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज रोहित सिंह और अमित यादव ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की। रोहित सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 74 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 68 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। मध्यक्रम में अभिषेक पांडेय ने 42 रन और विकास गुप्ता ने तेजतर्रार 31 रनों का योगदान दिया। निर्धारित 40 ओवरों में बलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 234 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। आजमगढ़ की ओर से गेंदबाजी में सुमित राजभर ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि फैजान खान को 2 सफलताएं मिलीं।235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आजमगढ़ की टीम को शुरुआती झटके लगे और 40 रन के स्कोर तक उसके तीन मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान प्रशांत मौर्य (59 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यन दुबे (48 रन) ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी कर टीम को मैच में वापस ला दिया। हालांकि, डेथ ओवरों में बलिया के गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए रन गति पर अंकुश लगा दिया। पूरी आजमगढ़ की टीम 39.2 ओवर में 216 रनों पर सिमट गई। बलिया के तेज गेंदबाज दीपक चौहान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और स्पिनर पंकज तिवारी ने 3 विकेट लिए। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले बलिया के ऑलराउंडर रोहित सिंह (68 रन एवं 1 विकेट) को ''मैन ऑफ द मैच'' चुना गया।