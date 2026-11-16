Mau News: स्पोर्ट्स विलेज घोसी ने अजंता क्रिकेट एकेडमी सैदपुर को 42 रनों से दी मात

विज्ञापन

मैच में स्पोर्ट्स विलेज घोसी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। घोसी की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अमन यादव और रोहित चौहान ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की ठोस साझेदारी की। घोसी की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज अमन यादव ने 58 गेंदों पर आक्रामक 74 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। स्पोर्ट्स विलेज घोसी की टीम निर्धारित 35 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 246 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। अजंता क्रिकेट एकेडमी सैदपुर की ओर से गेंदबाजी में मोहित सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने कोटे के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके।लक्ष्य का पीछा करने उतरी अजंता क्रिकेट एकेडमी सैदपुर की शुरुआत बेहद खराब रही। पूरी टीम 31.4 ओवरों में 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्पोर्ट्स विलेज घोसी की ओर से गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करते हुए घातक तेज गेंदबाज दीपक चौहान ने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दीपक ने अपने 7 ओवरों के स्पेल में मात्र 34 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए। उनका साथ देते हुए स्पिनर अंकित मौर्या ने बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि अभिषेक और चंदन को एक-एक सफलता मिली। मैच के अंत में शानदार हरफनमौला और बल्लेबाजी प्रदर्शन करने वाले स्पोर्ट्स विलेज घोसी के सलामी बल्लेबाज अमन यादव को उनकी निर्णायक 74 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।