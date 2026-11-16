Mau News: दहेज हत्या के दो मामलों में चार आरोपी गिरफ्तार

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सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि बलिया जिले के नगरा थाना के भीमपुरा नंबर-2 गांव निवासी प्रीति गुप्ता की शादी 12 दिसंबर 2021 को घोसी नगर के बड़ागांव निवासी अमन गुप्ता से हुई थी। 13 नवंबर की शाम प्रीति गुप्ता का शव फंदे से लटका मिला था।प्रीति के पिता अशोक कुमार गुप्ता की तहरीर पर पति अमन गुप्ता, ससुर उमाशंकर गुप्ता, सास माया गुप्ता, देवर आकाश गुप्ता और ननद जूही गुप्ता के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मुख्य आरोपी पति अमन गुप्ता और ससुर उमाशंकर गुप्ता को सोमवार की दोपहर 1:40 बजे बड़ागांव अंडर पास से गिरफ्तार कर लिया गया। 14 नवंबर की सुबह कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर डेराघाट गांव में हुई। वहां आजमगढ़ थाना कोतवाली के सिकरौरा गांव निवासी अस्का चौहान का शव फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद पति हरिशंकर चौहान घर छोड़कर भाग गया था।दोनों ने बीते 7 मई को प्रेम विवाह किया था। 13 नवंबर को पति उसे मायके से घर लेकर आया था। अस्का के पिता दुक्खी चौहान की तहरीर पर पुलिस ने पति हरिश्चंद्र चौहान, ससुर सुरेश, सास ससुम, चाचा ससुर दिनेश, ननद प्रियंका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।पुलिस टीम ने सोमवार की दोपहर ससुर सुरेश चौहान और सास सुसुमा को विक्कमपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।