Mau News: चीनी मिल का एसडीएम ने किया निरीक्षण, 60 फीसदी मरम्मत काम पूरा

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इस दौरान मिल प्रबंधन से पेराई सत्र 2026-27 की तैयारियों और मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मिल प्रबंधन ने बताया कि पेराई सत्र के लिए मशीनरी और अन्य आवश्यक मरम्मत का करीब 60 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को समय से पूरा करने की तैयारी चल रही है।पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी 15 से 20 नवंबर के बीच मिल का पेराई सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन के निर्देशानुसार किसानों के गन्ने की पेराई समय से शुरू कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने मिल की मशीनरी की कार्यक्षमता, रखरखाव, उत्पादन क्षमता, गन्ने की संभावित आपूर्ति और किसानों से समन्वय के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मिल परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।अधिकारियों को मिल संचालन से जुड़े कार्यों को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान चीनी मिल की वर्तमान स्थिति और पेराई सत्र से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली गई है। संवाद