फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Residents of the locality staged a protest, upset over the construction of a drain that failed to meet standards.

Mau News: मानक विहीन नाली निर्माण होने से नाराज मुहल्लेवासियों ने किया प्रदर्शन

Tue, 06 Oct 2026 11:44 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Residents of the locality staged a protest, upset over the construction of a drain that failed to meet standards.
कोपागंज। स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक स्थित बस्ती में नाली निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने से नाराज मुहल्लेवासियों ने प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नाली निर्माण कार्य मानक को ताक पर रखकर कार्य कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि आठ-एक के अनुपात में मसाला तैयार कर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। शिकायत के बाद भी नगर पंचायत की ओर से मामले की जांच-पड़ताल कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी है। मामले की जांच कर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नगर पंचायत कोपागंज के अधिशासी अधिकारी सीएल तिवारी का कहना है कि निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या निर्माण मानक के विपरीत पाया जाता है तो उसे दोबारा तोड़कर निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण कराया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में उपेंद्र कुमार, राकेश कुमार, विवेक कुमार, रविशंकर, लालमैन, बलजोर, डब्बू, आशा, उषा, गीता, घुरीया, तिजीया, गुंजन, रंभा, संगीता, चंद्रकला, सोनी, रीता, शांति, दुर्गावती आदि शामिल थे। अधिशासी अधिकारी डॉ. सीएल तिवारी ने बताया कि मानक के विपरीत निर्माण की शिकायत मिली है। इसकी जांच कराई जाएगी। निर्धारित मानक पर काम नहीं पाए जाने पर ठेकेदार को नोटिस देकर दोबारा निर्माण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed