एक ही मतदाता सूची से हो सभी चुनाव: लीलावती कुशवाहा

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जनचौपाल को संबोधित करते हुए लीलावती कुशवाहा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और सभी चुनाव एक ही मतदाता सूची से कराया जाए, इससे फर्जी मतदान पर रोक लग सकती है।उन्होंने सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची की जांच करने की अपील की। इस दौरान भीमल कुशवाहा, लालजी मौर्य, रंभा चौहान, रामजतन राजभर, आसमा, मोहन चौहान, रानी गौड़, नीलम मौर्य समेत अन्य कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।