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एक ही मतदाता सूची से हो सभी चुनाव: लीलावती कुशवाहा

Tue, 06 Oct 2026 11:43 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:43 PM IST
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All elections should be held using a single electoral roll: Leelavati Kushwaha
दुबारी। समाजवादी पार्टी की ओर से क्षेत्र के पतहपुर तकिया गांव में मंगलवार को जनचौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सपा की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा रहीं।
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जनचौपाल को संबोधित करते हुए लीलावती कुशवाहा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और सभी चुनाव एक ही मतदाता सूची से कराया जाए, इससे फर्जी मतदान पर रोक लग सकती है।
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उन्होंने सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची की जांच करने की अपील की। इस दौरान भीमल कुशवाहा, लालजी मौर्य, रंभा चौहान, रामजतन राजभर, आसमा, मोहन चौहान, रानी गौड़, नीलम मौर्य समेत अन्य कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
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