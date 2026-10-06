फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Applicants are confused due to the lack of clear information regarding the new system.

Mau News: नई व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से असमंजस में हैं आवेदक

Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Applicants are confused due to the lack of clear information regarding the new system.
मऊ। दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की उम्मीद लेकर घोसी तहसील और नगर पंचायत, ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगा रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शासन के नए शासनादेश के बाद 28 सितंबर से घोसी तहसील में दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, इससे नगर पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों से आख्या समेत सभी जरूरी कागजात पूर्ण कराने के बाद पहुंचे आवेदकों को भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है। नई व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से आवेदक असमंजस में हैं।
विज्ञापन


दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहले संबंधित निकाय, ब्लॉक से आख्या सहित आवश्यक अभिलेख तैयार कराकर उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जाता था, शासन के नए निर्देश के बाद अब ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को दिए जाने के कारण पुरानी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। घोसी तहसील में 27 एवं 28 सितंबर 2026 से ऐसे आवेदन वापस किए जा रहे हैं।
विज्ञापन


प्रवीण कुमार, तारा देवी ने बताया कि उपजिलाधिकारी कार्यालय के निर्देश पर नगर पंचायत से आवश्यक आख्या पूरी कराकर सभी कागजात के साथ आवेदन जमा करने पहुंचे थे। कार्यालय में आवेदन वापस कर दिया गया। तिलई निवासी राम सरीख और हरिओम ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सभी आवश्यक कागजात और आख्या पूरी कराई गई है। इसके बाद भी आवेदन जमा नहीं किया जा रहा है। प्रमाणपत्र की आवश्यकता होने के कारण लगातार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस बाबत उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसी कारण ऐसे मामलों में पूर्व की व्यवस्था के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो वर्ष से कम अवधि के जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन पूर्व की तरह लिए जा रहे हैं और प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed