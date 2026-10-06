फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bikers from Ghosi will join the Seva Jyoti Yatra.

Mau News: सेवा ज्योति यात्रा में घोसी से शामिल होंगे बाइक सवार

Tue, 06 Oct 2026 11:45 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Bikers from Ghosi will join the Seva Jyoti Yatra.
मऊ। सेवा ज्योति यात्रा के तहत सात अक्तूबर को घोसी से भारी संख्या में बाइक सवार मऊ नगर के गाजीपुर तिराहे पर पहुंचकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम सुबह नौ बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के संबोधन का लाइव प्रसारण किया जाएगा।कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। जिला मंत्री रविंद्र उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष नागेंद्र मद्धेशिया, मंडल महामंत्री अतुल शर्मा, सुनील कुमार, इंद्र बहादुर सिंह और रामविजय यादव आदि ने जमालपुर मिर्जापुर, लाखीपुर, मानिकपुर जमीन हाजीपुर, सोमारीडीह, धरौली, रघौली सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों से संपर्क किया। भारी संख्या में बाइक के साथ कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed