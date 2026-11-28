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प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदर्शन के आधार पर कंपोजिट स्कूल लक्ष्मण पट्टी के छात्र नितेश राजभर को व्यक्तिगत चैंंपियन घोषित किया गया, जबकि प्राथमिक विद्यालय खडगड़िया की छात्रा पायल व्यक्तिगत चैंपियन बनी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल जुडनपुर के छात्र अखिलेश चौहान को व्यक्तिगत चैंपियन घोषित किया गया, जबकि जुडनपुर की ही छात्रा रागिनी बालिका वर्ग में चैंपियन बनी।400 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय मड़हा के तफसीर अहमद ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि 400 मीटर दौड़ बालक वर्ग में ही कंपोजिट विद्यालय बनियापार के आबिद ने बाजी मारी। बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय खड़गिलिया की पायल ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि 400 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय जुड़नपुर की गुड़िया चौहान ने पहला स्थान प्राप्त किया। कबड्डी बालक प्राथमिक स्तर में कंपोजिट विद्यालय सलेमपुर की टीम प्रथम रही। लोकगीत, एकांकी एवं समूह गान में प्राथमिक विद्यालय वलीदपुर की टीम प्रथम रही। अंताक्षरी में नगरी पर प्राथमिक विद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ। योग में कंपोजिट विद्यालय मुहम्मदाबाद गोहना दो के छात्र चैंपियन बने, जबकि 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय वलीदपुर को पहला और प्राथमिक विद्यालय भीरा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री ने किया। इस दौरान प्रमुख रूप से खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव, धनंजय सिंह, राजेश राम, शशि भूषण राय, अनिल सिंह, विजय सिंह, स्वतंत्र श्रीवास्तव, बंसराज, रश्मि चौरसिया सीमा सिंह आदि मौजूद थे।