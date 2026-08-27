फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Power utility's surveillance 'fuse blows' wires stolen over a 3-km stretch from a deactivated 33kV line.

Mau News: बिजली निगम की निगरानी का फ्यूज उड़ा...बंद 33 हजार लाइन से तीन किमी तक तार चोरी

Thu, 27 Aug 2026 01:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Power utility's surveillance 'fuse blows' wires stolen over a 3-km stretch from a deactivated 33kV line.
घोसी तहसील के अहिरानी के समीप टिकरी के सिवान में बिजली खम्भा पर चोरी के बाद बचा लटका तार - फोटो : 1
अमिला। विद्युत वितरण खंड घोसी के गोठा उपकेंद्र से नदवासराय जाने वाली 33 हजार हाईटेंशन लाइन से बड़े पैमाने पर तार चोरी का मामला सामने आया है। अहिरानी के समीप टिकरी सिवान और फरसरा क्षेत्र में 13 खंभों से तीनों फेस का करीब डेढ़ किलोमीटर तार काटकर ले जाने की बात सामने आई है।
विज्ञापन

इसी तरह मधुबन क्षेत्र के दरगाह में भी बंद पड़ी 33 हजार लाइन से करीब डेढ़ किलोमीटर तार गायब है। इतनी बड़ी मात्रा में विद्युत सामग्री चोरी होने के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आने से निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विज्ञापन

करीब एक वर्ष पहले तक 33/11 केवी गोठा उपकेंद्र से नदवासराय सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति की जाती थी। कोइरियापार बरजला में नया सब स्टेशन शुरू होने के बाद नदवासराय की आपूर्ति वहीं से शुरू कर दी गई। इसके बाद गोठा-नदवासराय 33 हजार लाइन से आपूर्ति बंद हो गई और लाइन लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय ग्रामीणों सुरेंद्र, अनुराग और रजनीश के अनुसार, अहिरानी के समीप टिकरी सिवान में 33 हजार लाइन के सात खंभों तथा फरसरा के पास छह खंभों से तीनों फेस का तार गायब है। करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में खंभे खड़े हैं, लेकिन उन पर लगा हाईटेंशन तार नहीं है।

ग्रामीणों का आरोप है कि अलग-अलग स्थानों से तीनों फेस के तार को व्यवस्थित तरीके से काटकर ले जाना सामान्य चोरी नहीं, बल्कि सुनियोजित वारदात प्रतीत होती है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कर तार चोरी में शामिल लोगों का पता लगाने, लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। (संवाद)

घोसी तहसील के अहिरानी के समीप टिकरी के सिवान में बिजली खम्भा पर चोरी के बाद बचा लटका तार

घोसी तहसील के अहिरानी के समीप टिकरी के सिवान में बिजली खम्भा पर चोरी के बाद बचा लटका तार- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed