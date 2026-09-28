Mau News: बारिश और तेज हवा से 70 गांवों की बिजली गुल, 48 घंटे से अंधेरे में लोग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
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मऊ। लगातार दो दिनों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी कर दी है। छह विद्युत उपकेंद्रों के 13 फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में पोल-तार टूटने और ट्रांसफाॅर्मर में फाल्ट से 70 से अधिक गांवों की बिजली करीब 48 घंटे से बाधित है।
लगातार बिजली गुल रहने से ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। मोबाइल चार्ज करने और पेयजल की व्यवस्था के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्युत निगम के अधिकारी क्षतिग्रस्त लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में जुटे हैं। उनका दावा है कि जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
रानीपुर : भुसुवा विद्युत उपकेंद्र परिसर में लगे पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते अस्सी भवन, मंडूसरा, किन्नूपुर, याकूबपुर, भुसुवा, दतौली समेत करीब आठ गांवों की बिजली 48 घंटे से बंद है।
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ग्रामीण उपेंद्र सिंह, डब्बू सिंह, दीपक सिंह और उमेश सिंह ने बताया कि लगातार बिजली कटौती से दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। अवर अभियंता रमेशचंद सिंह ने बताया कि जल्द आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।
मझवारा : सेमरी जमालपुर उपखंड क्षेत्र में बैरासी, लखनी, मुबारकपुर, मलेरीकोट समेत 30 से अधिक गांवों की आपूर्ति बाधित है। धनंजय, पवन सुशील, नन्हे और घूरा ने बताया कि दो दिनों से बिजली नहीं आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेमरी जमालपुर विद्युत उपखंड के अवर अभियंता रवि गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त पोल और लाइनों की मरम्मत का काम चल रहा है।
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लगातार बिजली गुल रहने से ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। मोबाइल चार्ज करने और पेयजल की व्यवस्था के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्युत निगम के अधिकारी क्षतिग्रस्त लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में जुटे हैं। उनका दावा है कि जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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रानीपुर : भुसुवा विद्युत उपकेंद्र परिसर में लगे पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते अस्सी भवन, मंडूसरा, किन्नूपुर, याकूबपुर, भुसुवा, दतौली समेत करीब आठ गांवों की बिजली 48 घंटे से बंद है।
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ग्रामीण उपेंद्र सिंह, डब्बू सिंह, दीपक सिंह और उमेश सिंह ने बताया कि लगातार बिजली कटौती से दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। अवर अभियंता रमेशचंद सिंह ने बताया कि जल्द आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।
मझवारा : सेमरी जमालपुर उपखंड क्षेत्र में बैरासी, लखनी, मुबारकपुर, मलेरीकोट समेत 30 से अधिक गांवों की आपूर्ति बाधित है। धनंजय, पवन सुशील, नन्हे और घूरा ने बताया कि दो दिनों से बिजली नहीं आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेमरी जमालपुर विद्युत उपखंड के अवर अभियंता रवि गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त पोल और लाइनों की मरम्मत का काम चल रहा है।