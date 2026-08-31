फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Organized a health walk; spread the message of walking for good health.

Mau News: निकाली स्वास्थ्य यात्रा, सेहत के लिए पैदल चलने का दिया संदेश

Mon, 31 Aug 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Organized a health walk; spread the message of walking for good health.
नगर में मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में आयोजित  जागरूक स्वास्थ्य पैदल यात्रा में शामिल लोग
मऊ। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अभियान के तहत रविवार को मारवाड़ी युवा मंच एवं महिला चेतना शाखा के संयुक्त तत्वावधान में नगर में जागरूक स्वास्थ्य पैदल यात्रा का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

इसमें 40 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने प्रतिभाग किया। पूरे भारत में एक साथ आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को नियमित पैदल चलने और सेहतमंद जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक करना था।
विज्ञापन

यात्रा को नगर के सहादतपुरा से मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष आकाश सराफ और महिला चेतना शाखा की अध्यक्ष नमिता अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने अस्पताल से बचना है, तो रोज पैदल चलना है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज पैदल चलें जैसे नारों के साथ लोगों को शारीरिक फिटनेस का संदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर के गाजीपुर तिराहा पर यात्रा के समापन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए संगठन के वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण थरड ने कहा कि आज की बढ़ती भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए पूरे दिन में एक घंटे पैदल चलना बहुत जरूरी है।
इस दौरान विजय अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, भरत थरड, बाबूलाल अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, कार्तिक अग्रवाल, केशु अग्रवाल, पुलकित अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, श्रद्धा खंडेलवाल, राधिका थरड, अंजू थरड आदि रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed