Mau News: बुखार और खांसी नहीं... फिर भी फेफड़ों तक पहुंच रहा निमोनिया

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जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएस साहनी के अनुसार इस बार साइलेंट निमोनिया के केस ज्यादा आ रहे हैं। हर दिन एक या दो केस उनकी ओपीडी में आ रहा है। बताया कि इसमें शुरुआत में न तो तेज बुखार आता है और न ही लगातार खांसी। बच्चा दूध पीना कम कर देता है, थोड़ा सुस्त हो जाता है, कभी-कभी सांस लेने में हल्की तेजी आ जाती है। यही वो संकेत हैं जिन्हें माता-पिता ठंड या थकान समझकर टाल देते हैं।महिला अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन लता का कहना है, निमोनिया में फेफड़ों की छोटी-छोटी थैलियों में पानी और मवाद भर जाता है। इससे ऑक्सीजन खून तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। बाहर से बच्चा सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन धीरे-धीरे गिर रहा होता है। यही कारण है कि बच्चा अचानक गंभीर हो जाता है।2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा खतरे मेंकल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश मद्धेशिया बताते हैं कि 5 साल से कम, खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चे, समय से पहले पैदा हुए बच्चे, कम वजन वाले बच्चे और जिनका टीकाकरण अधूरा है, उनमें खतरा सबसे ज्यादा है। ठंड में घर के अंदर धुंआ, अंगीठी, चूल्हे का धुंआ और बंद कमरे में भीड़ भी संक्रमण को बढ़ा देती है। अगर बच्चा एक मिनट में 50 से ज्यादा बार सांस ले रहा है, पसलियां चल रही हैं, नाक फूल रही है, होंठ नीले पड़ रहे हैं या दूध पीने से मना कर रहा है, तो यह सामान्य सर्दी नहीं है। तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। घर पर भाप या एंटीबायोटिक से समय बर्बाद करना भारी पड़ सकता है। निमोनिया से बचाव इलाज से कहीं आसान है। उनका कहना है, बच्चे को ठंडी हवा और भीड़ से बचाएं। मां का दूध 6 महीने तक सबसे बड़ी सुरक्षा है। पीसीवी और अन्य टीके समय पर लगवाएं। बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि पसीना आ जाए। हाथों की सफाई और घर में हवादार माहौल रखें।इन संकेतों को न करें नजरअंदाजसांस का तेज चलना, पसलियों का चलनादूध पीना कम करना या मना करनालगातार सुस्ती, रोना या चिड़चिड़ापनहोंठ या नाखूनों का नीला पड़ना