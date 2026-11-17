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इन सबके बीच बना पिंक शौचालय हमेशा ताले में कैद रहता है। हालत यह है कि बाजार में खरीदारी करने या काम से आने वाले लोगों को अगर लघुशंका लग जाए, तो उनके पास घर लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। मुख्य मार्ग पर बने इन 6 यूरिनल में से किसी का दरवाजा गायब है, तो किसी में गंदगी और कूड़े का अंबार लगा है।पानी की सप्लाई ठप होने और नियमित सफाई न होने के कारण इनके पास से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। महिलाओं की सुविधा के लिए नगर के स्वदेशी कॉटन मिल के पास लाखों की लागत से पिंक शौचालय का निर्माण तो कराया गया लेकिन वह अधिकतर समय बंद ही रहता है। बाहर से आने वाली महिलाओं, छात्राओं और बुजुर्गों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। शौचालय पर लटका ताला नगर पालिका के स्वच्छता दावों की पोल खोल रहा है।