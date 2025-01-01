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Mau News: कुर्थीजाफरपुर में लक्ष्मी गणेश प्रतिमा का धूमधाम से हुआ विसर्जन

Thu, 12 Nov 2026 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:52 AM IST
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Idols of Lakshmi and Ganesha were immersed with great fanfare in Kurthi Jafarpur
कुर्थीजाफरपुर में मां लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल लोग।संवाद
कुर्थीजाफरपुर। नगर पंचायत कुर्थीजाफरपुर में लक्ष्मी पूजा के समापन पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बाल सेवा समिति ने श्रद्धा और उत्साह के साथ टोंस नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन कराया।इस दौरान श्रद्धालुओं ने धूमधाम से शोभायात्रा निकाली। पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया।
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महिलाओं और बच्चों ने भी विसर्जन कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा। समिति के अध्यक्ष विकास साहनी, कोषाध्यक्ष श्याम चौहान और उपाध्यक्ष अनुज साहनी मौजूद रहे। इनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र सिंह, अतुल, संजय विश्वकर्मा, योगेश, गोली और संतोष भी उपस्थित थे। समिति के अन्य कार्यकर्ता भी इस अवसर पर मौजूद थे।
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