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Mau News: बारिश के बाद बढ़ी उमस, डायरिया के मरीज 6% बढ़े

Sat, 29 Aug 2026 12:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:42 AM IST
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Humidity increased after the rain, diarrhea patients increased by 6%
जिला अस्पताल स्थित ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगी भीड़।संवाद
मऊ। गुरुवार शाम हुई बारिश से गर्मी से मिली राहत शुक्रवार को ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सुबह बादलों के बीच हल्की धूप निकलने के बाद दिन चढ़ते ही धूप तेज हो गई और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब सेहत पर भी दिखाई देने लगा है।
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जिला अस्पताल की ओपीडी में डायरिया के मरीजों की संख्या में करीब पांच से छह फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। रोजाना 45 से 50 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
शुक्रवार तड़के आसमान में बादल छाए रहे। इसके चलते सुबह हल्की धूप रही, लेकिन कुछ ही देर में धूप तेज हो गई। गुरुवार शाम हुई बारिश के बाद लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली थी, मगर शुक्रवार को बढ़ी उमस ने फिर परेशानी बढ़ा दी।
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दिनभर चिपचिपी गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आए। शुक्रवार को जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई, जबकि अधिकतम तापमान स्थिर रहा। वातावरण में आर्द्रता 79 प्रतिशत रही और छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।
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