Mau News: छह दिन बाद मौसम का यू-टर्न, तेज धूप होने से बढ़ी गर्मी और उमस

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सोमवार को सुबह आसमान में हल्के बादल तो छाए रहे, लेकिन इसके बाद खिली तेज धूप ने वातावरण में नमी और उमस को और बढ़ा दिया।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा में आर्द्रता 83 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई तथा छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। हालांकि, मौसम विभाग ने राहत के संकेत देते हुए आगामी दो दिनों के भीतर छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है।दूसरी ओर, कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विनय कुमार सिंह ने मौसम के मिजाज को देखते हुए खेती-किसानी को लेकर अहम बात कही है। उनका कहना है कि मौसम विभाग द्वारा अगले दो दिनों में छिटपुट बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई इस समय धान की फसल में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे फसलों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।मौसम में हो रहे इस बार-बार उतार-चढ़ाव का सीधा असर आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों रोजाना करीब 900 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, पेट से जुड़ी अन्य बीमारियां और वायरल फीवर के मामलों में तेजी से उछाल आया है। पिछले सप्ताह 750 के करीब ओपीडी होती थी। इस स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. धनंजय कुमार ने नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।1-हमेशा अच्छी तरह उबला हुआ या फ़िल्टर किया हुआ पानी ही पिएं।2-बाहर के खुले खाद्य पदार्थों या कटे हुए फलों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें।3-हमेशा घर का बना ताजा और गर्म भोजन ही ग्रहण करें।4-तबीयत बिगड़ने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर उपचार कराएं।