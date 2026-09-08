फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Risk of erosion intensifies from Khaki Baba Kuti to Janaki Ghat; floodwaters spread onto the roads.

Mau News: खाकी बाबा कुटी से जानकी घाट तक कटान का खतरा तेज, सड़कों पर फैला बाढ़ का पानी

Tue, 08 Sep 2026 12:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Risk of erosion intensifies from Khaki Baba Kuti to Janaki Ghat; floodwaters spread onto the roads.
दोहरीघाट में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर।संवाद
दोहरीघाट। कस्बे में सरयू नदी के जलस्तर में लगातार हो रही तेज वृद्धि से तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

गौरी शंकर घाट पर नदी का जलस्तर सोमवार को 70.40 मीटर रहा। रविवार को जलस्तर 70.25 मीटर रिकार्ड किया गया था। नदी खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 50 सेमी ऊपर बह रही है।
विज्ञापन

नदी का जलस्तर बढ़ने से कस्बे में नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय और पशु आश्रय स्थल के पास पानी पहुंच चुका है। नालियों के रास्ते बाढ़ का पानी अब सड़कों पर बहने लगा है। इसके अलावा खाकी बाबा की कुटी से लेकर जानकी घाट तक करीब 100 मीटर के दायरे में पानी का जबरदस्त दबाव बढ़ने से गंभीर कटान का खतरा पैदा हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामजानकी घाट के पास बोल्डर धंसने की घटना के बाद सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर से इन कार्यों पर भी असर पड़ने की आशंका है। नदी के वर्ष 2022 के 71.50 मीटर के रिकॉर्ड की ओर बढ़ने से ऐतिहासिक धरोहरों के अस्तित्व को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

दोहरीघाट में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर।संवाद

दोहरीघाट में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर।संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed