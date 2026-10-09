Mau News: गोली चलने की दी फर्जी सूचना, पुलिस रही परेशान

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जानकारी के अनुसार, पुलिस आपातकालीन नंबर/कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सहादतपुरा चर्च कंपाउंड के पास गोलीबारी हुई है। मामला संवेदनशील होने के कारण शहर कोतवाल और क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिटी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूरे चर्च कंपाउंड और आसपास के इलाकों को खंगालते हुए स्थानीय निवासियों से पूछताछ की। जांच के दौरान न तो कोई घायल मिला और न ही गोली चलने का कोई साक्ष्य/खोखा बरामद हुआ। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि किसी अराजक तत्व द्वारा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से फर्जी सूचना दी गई थी।इस संबंध में सीओ सिटी नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि अफवाह या फर्जी सूचना देकर अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस नंबर से यह भ्रामक सूचना दी गई थी, उसे सर्विलांस पर ले लिया गया है और कॉल करने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।