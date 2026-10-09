Mau News: सिटी न्यूज

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1.पितृ विसर्जन : जिले के दोहरीघाट के सरयू तट और नगर के तमसा तट पर पितृ विर्सजन में पिंडदान करेंगे लोग। सुबह 6 बजे

2.सुंदरकांड : नगर के चांदमारी स्थित श्री हनुमान जी मंदिर पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन। सुबह 7 बजे

3.अभ्यास : नगर के पुलिस लाइन स्थित एक मैरिज हाॅल में होने वाले डांडिया का अभ्यास करेंगी युवतियां और महिलाएं। अपराह्न 3 बजे

4.बैठक : नगर के हिंदी भवन में जय मां दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों की बैठक। शाम 4 बजे

जिले में आज के कार्यक्रम :