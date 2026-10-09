Mau News: 394 वाहनों का चालान, दो सीज

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मऊ। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 394 वाहनों का चालान और दो को सीज किया गया। एसपी सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि चेकिंग के लिए टीमें गठित की गईं थीं। इन टीमों ने 1350 संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग की। यातायात नियमों का पालन न करने वाले अन्य लोगों को हिदायत भी दी गई। वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसका उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा। विशेष रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की। संवाद