Mau News: स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पैनिक न होने की अपील

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सीएमओ ने कहा कि सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें। खांसने या छींकने वाले व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें। खुद खांसते या छींकते समय रूमाल अथवा कपड़े का इस्तेमाल करें। समय-समय पर साबुन और पानी से हाथ साफ करते रहें।उन्होंने लोगों को बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाएं न लेने की सलाह दी। सर्दी-जुकाम या बुखार होने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है, ताकि संक्रमण के प्रसार की आशंका को कम किया जा सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों को स्वाइन फ्लू से बचाव और जागरूकता के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में अत्यधिक परेशानी, सीने में दर्द, शरीर और सिर में तेज दर्द या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न करें। ऐसे लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है।