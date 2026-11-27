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धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने कहा कि यदि शासन द्वारा उनकी जायज समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो जनपद के समस्त ग्राम रोजगार सेवक प्रांतीय आह्वान के क्रम में 3 दिसंबर को लखनऊ स्थित विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय न्यूनतम 24,000 रुपये प्रतिमाह करते हुए एकमुश्त बजट से हर माह नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों एवं उनके परिवारजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा से आच्छादित किया जाए।कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ईपीएफ एनपीएस पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग के समस्त कार्यों को जॉब चार्ट में जोड़ते हुए इनका पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाए।धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से इस दौरान संगठन के जिला महामंत्री संजीव राय, संरक्षक वेद प्रकाश गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रामविजय पाल, जिला सचिव सर्वेश यादव, जिला सलाहकार धर्मेंद्र यादव तथा मीडिया प्रभारी राजकिशोर सिंह उपस्थित रहे।