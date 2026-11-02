Mau News: सामान्य ज्ञान के सवालों ने ली पीईटी के परिक्षार्थियों की परीक्षा

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प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)को नकलविहीन कराने के लिए जिले को 14 सेक्टरों में बांटा गया था। पीईटी के लिए नगर स्थित डीएवी बालिका इंटर कॉलेज मऊ, टाउन इंटर कॉलेज मुहम्मदाबादगोहना, डीएवी इंटर कॉलेज मऊ, मुस्लिम इंटर काॅलेज मऊ, सोपीधापा खंडेलवाल बालिका इंटर कॉलेज, सोनीधापा खंडेलवाल बालिका इंटर कॉलेज मऊ सहित 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक-एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। विभाग की तरफ से तीन हजार कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई थी, जिसमें 50 प्रतिशत वाह्य कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई थी। पहली पाॅली में पंजीकृत 6240 के मुकाबले 4964 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पाॅली में पंजीकृत पंजीकृत 6240 के मुकाबले 4927 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था।प्रतिक्रियापरीक्षा की तैयारी बेहतर होने के चलते पेपर अच्छा रहा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के सवालों को हल करने में समय लग रहा था।-सुमंत गौतम, अभ्यर्थीपेपर अच्छा हुआ है। गणित में केवल दो सवाल कठिन थे, लेकिन बेहतर तैयारी रहने के चलते समस्या नहीं आई।-प्रदीप कुमार, अभ्यर्थीपीईटी के लिए अपने स्तर से काफी तैयारी की थी। पेपर का स्तर मॉडरेट था। तैयारी के हिसाब से पेपर अच्छा रहा।- पूजा यादव, अभ्यर्थीपेपर अच्छा हुआ है। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने में समय लग रहा था। उम्मीद है परिणाम अच्छा आएगा। -मुहम्मद हुसैन, अभ्यर्थी