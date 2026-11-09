मऊ: मारपीट के विवाद के बाद तीन दुकानों में लगी आग, दुकानदारों ने युवक पर लगाया आरोप

तीन दुकानों में लगी आग

इस घटना के कुछ घंटे बाद सोमवार की भोर अदरी भट्ठा स्थित दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें उमेश की मूंगफली की दुकान, लक्ष्मण की फास्ट फूड की दुकान और आलम की कोल्डड्रिंक एवं जनसेवा केंद्र की दुकान शामिल हैं। आग से दुकानों में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया।



दुकानदारों ने राहुल शाही पर दुकानें जलाने का आरोप लगाया है। हालांकि, आग लगने की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।



मारपीट की तहरीर मिली, आगजनी की जांच जारी

सरायलखंसी पुलिस के अनुसार, मारपीट के मामले में राहुल शाही की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। आग लगने के कारणों और दुकानों में हुए नुकसान का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल दुकानदारों की ओर से लगाए गए आगजनी के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।