Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Mau Three shops catch fire following a dispute involving a physical altercation

मऊ: मारपीट के विवाद के बाद तीन दुकानों में लगी आग, दुकानदारों ने युवक पर लगाया आरोप

Mon, 09 Nov 2026 05:10 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: किशन चौबे Updated Mon, 09 Nov 2026 05:10 PM IST
सार

मऊ के अदरी भट्ठा में सोमवार की भोर आग लगने से तीन दुकानें जल गईं। दुकानदारों ने रविवार को हुए विवाद के बाद घायल युवक राहुल शाही पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मारपीट और आगजनी दोनों मामलों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
Mau Three shops catch fire following a dispute involving a physical altercation
मऊ आगजनी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अदरी भट्ठा में सोमवार की भोर अज्ञात कारणों से लगी आग में तीन दुकानें जलकर राख हो गईं। आग की चपेट में आने से दुकानों में रखा सामान भी नष्ट हो गया। दुकानदारों के अनुसार, अग्निकांड में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों ने हाल ही में हुए विवाद के बाद एक युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

विज्ञापन


रुपये के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, रविवार शाम सरायलखंसी थाना क्षेत्र के न्यामूपुर निवासी राहुल शाही अपने साथियों के साथ अदरी भट्ठा पहुंचा था। वहां खालिसपुर गांव निवासी लक्ष्मण की फास्ट फूड की दुकान पर नाश्ता करने के बाद रुपये के लेनदेन को लेकर राहुल और लक्ष्मण के बीच विवाद हो गया।
विज्ञापन


कुछ देर बाद खालिसपुर गांव में अंबेडकर प्रतिमा के पास राहुल शाही और लक्ष्मण के भाई रागा के बीच मारपीट हो गई। इसमें राहुल शाही गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

Trending Videos

तीन दुकानों में लगी आग
इस घटना के कुछ घंटे बाद सोमवार की भोर अदरी भट्ठा स्थित दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें उमेश की मूंगफली की दुकान, लक्ष्मण की फास्ट फूड की दुकान और आलम की कोल्डड्रिंक एवं जनसेवा केंद्र की दुकान शामिल हैं। आग से दुकानों में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया।

दुकानदारों ने राहुल शाही पर दुकानें जलाने का आरोप लगाया है। हालांकि, आग लगने की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

मारपीट की तहरीर मिली, आगजनी की जांच जारी
सरायलखंसी पुलिस के अनुसार, मारपीट के मामले में राहुल शाही की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। आग लगने के कारणों और दुकानों में हुए नुकसान का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल दुकानदारों की ओर से लगाए गए आगजनी के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed