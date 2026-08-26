Mau News: जयंती पर याद किए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्यनाथ सिंह

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पद्यनाथ सिंह के बेटे वरिष्ठ अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपने पिता के जीवन एवं संघर्षों से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिता ने जीवनभर सिद्धांतों और आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा राष्ट्र और समाज की सेवा को अपना कर्तव्य माना। इस दौरान देवप्रकाश राय, राकेश सिंह, हरिद्वार राय, देवेंद्र प्रताप सिंह, अमरनाथ सिंह, रितेश कुमार श्रीवास्तव, विजय प्रताप सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष को याद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनके जीवन से आज की पीढ़ी को देशप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। अध्यक्षीय संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी सिंह ने कहा कि पद्यनाथ सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अध्यक्षता बीवी सिंह व संचालन अतुल कुमार राय ने किया। अंत में अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पद्यनाथ सिंह के बेटे वरिष्ठ अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपने पिता के जीवन एवं संघर्षों से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिता ने जीवनभर सिद्धांतों और आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा राष्ट्र और समाज की सेवा को अपना कर्तव्य माना। इस दौरान देवप्रकाश राय, राकेश सिंह, हरिद्वार राय, देवेंद्र प्रताप सिंह, अमरनाथ सिंह, रितेश कुमार श्रीवास्तव, विजय प्रताप सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष को याद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनके जीवन से आज की पीढ़ी को देशप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। अध्यक्षीय संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी सिंह ने कहा कि पद्यनाथ सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अध्यक्षता बीवी सिंह व संचालन अतुल कुमार राय ने किया। अंत में अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व विधायक स्व. पद्यनाथ सिंह की 133वीं जयंती पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पद्यनाथ सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। समारोह में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि पद्यनाथ सिंह का जीवन स्वतंत्रता संग्राम, न्याय, समाजसेवा और जनहित के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। बाद में अधिवक्ता तथा जनप्रतिनिधि के रूप में भी समाज और क्षेत्र के हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया।