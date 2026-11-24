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थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि जानकारी के अनुसार दतौड़ा निवासी शैलेश चौहान और धनंजय चौहान बीबीपुर से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी रतनपुरा से आ रही साइकिल सवार दो युवतियों, निधि और सुलेखा से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों को गंभीर चोटें आईं, जबकि साइकिल सवार दोनों युवतियों को भी चोटें आईं। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगापुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद निधि और सुलेखा को मामूली चोटें होने के कारण उपचार देकर छुट्टी दे दी, जबकि शैलेश चौहान और धनंजय चौहान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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रतनपुरा। हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा विकास खंड के नगवा चौहान बस्ती के पास सोमवार शाम लगभग सात बजे एक हादसा हुआ। बाइक और साइकिल की आमने-सामने टक्कर में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो युवकों की हालत गंभीर है।