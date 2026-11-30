Mau News: जर्जर पुल पर भारी वाहनों की नो-एंट्री के लिए बैरिकेडिंग में लगाया अतिरिक्त सपोर्ट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:05 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:05 AM IST
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करहां। मुहम्मदाबाद गोहना कैलेंडर तिराहा होते हुए भातकोल घोसी नदवासराय की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित जर्जर पुल से भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था को नया स्वरूप दिया गया है।
बार-बार बैरियर तोड़कर भारी वाहनों के गुजरने की शिकायतों को देखते हुए शनिवार को नगर पंचायत प्रशासन ने चुंगी चौराहे से पहले सड़क पर लगे बैरियर के बीच में अतिरिक्त सपोर्टिंग सिस्टम लगवाकर उसे मजबूत कराया। इस व्यवस्था से भारी वाहनों के बैरियर हटाकर या तोड़कर निकलने पर प्रभावी रोक लग सकेगी, जबकि छोटे वाहनों का आवागमन जारी रहेगा।
शनिवार को नगर पंचायत प्रशासन की ओर से जेसीबी की मदद से बैरियर के मध्य हिस्से में सपोर्टिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था कराई गई, जिससे बैरिकेडिंग को बीच से अतिरिक्त सहारा मिल सके।
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इसका उद्देश्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक को प्रभावी बनाना और जर्जर पुल को संभावित नुकसान से बचाना है। साथ ही छोटे वाहनों और स्थानीय लोगों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न आए, इसका भी ध्यान रखा गया है।
इस बाबत उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री ने बताया कि बैरिकेडिंग बार-बार टूटने की शिकायत मिल रही थी। बीच में सपोर्ट नहीं होने से बैरियर कमजोर हो जाता था। इसी को देखते हुए बीच में अतिरिक्त सपोर्टिंग सिस्टम लगवाकर उसे मजबूत कराया गया है, ताकि भारी वाहन इस मार्ग से न गुजर सकें और आम लोगों का आवागमन भी प्रभावित न हो। संवाद
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बार-बार बैरियर तोड़कर भारी वाहनों के गुजरने की शिकायतों को देखते हुए शनिवार को नगर पंचायत प्रशासन ने चुंगी चौराहे से पहले सड़क पर लगे बैरियर के बीच में अतिरिक्त सपोर्टिंग सिस्टम लगवाकर उसे मजबूत कराया। इस व्यवस्था से भारी वाहनों के बैरियर हटाकर या तोड़कर निकलने पर प्रभावी रोक लग सकेगी, जबकि छोटे वाहनों का आवागमन जारी रहेगा।
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शनिवार को नगर पंचायत प्रशासन की ओर से जेसीबी की मदद से बैरियर के मध्य हिस्से में सपोर्टिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था कराई गई, जिससे बैरिकेडिंग को बीच से अतिरिक्त सहारा मिल सके।
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इसका उद्देश्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक को प्रभावी बनाना और जर्जर पुल को संभावित नुकसान से बचाना है। साथ ही छोटे वाहनों और स्थानीय लोगों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न आए, इसका भी ध्यान रखा गया है।
इस बाबत उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री ने बताया कि बैरिकेडिंग बार-बार टूटने की शिकायत मिल रही थी। बीच में सपोर्ट नहीं होने से बैरियर कमजोर हो जाता था। इसी को देखते हुए बीच में अतिरिक्त सपोर्टिंग सिस्टम लगवाकर उसे मजबूत कराया गया है, ताकि भारी वाहन इस मार्ग से न गुजर सकें और आम लोगों का आवागमन भी प्रभावित न हो। संवाद