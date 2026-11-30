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मिल प्रबंधन ने इस सत्र में 15 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक दिसंबर को मिल परिसर में बॉयलर पूजन होगा। इसके बाद संभावित 10 दिसंबर को डोंगा पूजन के साथ विधिवत पेराई शुरू करने की तैयारी है।घोसी चीनी मिल के गन्ना क्षेत्र में घोसी चीनी मिल समिति के साथ देवरिया की बरहज, गोरखपुर की धुरियापार और बलिया की रसड़ा चीनी मिल समिति से जुड़े किसानों का गन्ना खरीदा जाता है। मिल शुरू होने से किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए दूर की चीनी मिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।आंशिक आधुनिकीकरण के बाद घोसी चीनी मिल की रफ्तार बढ़ने और पूरी क्षमता से पेराई करने की उम्मीद जगी है। घोसी चीनी मिल के गन्ना क्षेत्र में कुल 1462 गांव शामिल हैं।यहां के 13,564 किसान 7,277 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती कर रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, गन्ने की अगेती प्रजाति का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत, सामान्य प्रजाति का 44.21 प्रतिशत और अनुपयुक्त प्रजातियों का हिस्सा 30.79 प्रतिशत है।मिल के संचालन से इतने बड़े किसान क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर गन्ना आपूर्ति और तौल की सुविधा मिलने की उम्मीद है।