फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Explained the adverse effects of plastic.

Mau News: प्लास्टिक के दुष्प्रभाव बताए

Wed, 16 Sep 2026 11:41 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Explained the adverse effects of plastic.
मधुबन के जूनियर हाई स्कूल पर कचरा पृथक्करण को समझाते कर्मचारी
नगर पंचायत मधुबन के वार्ड संख्या सात स्थित इंग्लिश मीडियम जूनियर हाईस्कूल में बुधवार को सेवा ही संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम हुआ। नगर पंचायत की आईईसी टीम ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, कचरा पृथक्करण और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को चार डस्टबिन प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। टीम के सदस्यों ने गीले, सूखे और अन्य प्रकार के कचरे को निर्धारित डस्टबिन में अलग-अलग रखने के महत्व को समझाया। बच्चों को बताया गया कि कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण करने से उसके निस्तारण की प्रक्रिया आसान होती है और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होती है। टीम ने प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। विद्यार्थियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और उसके स्थान पर पुन: उपयोग होने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई। आईईसी टीम ने विद्यार्थियों से अपने घर और आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। साथ ही नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नागरिकों की सहभागिता को जरूरी बताया। इस दौरान आईईसी टीम के अरमान और सुधीर कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed