Mau News: पेंशनरों की सुविधाओं के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर

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प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन आयोग से मिलने वाले लाभों से वंचित किए जाने की आशंका है। आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी।महासचिव ओपी तिवारी ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 29 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने संगठन की ओर से व्यवस्था की बहाली समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाने की बात कही।राष्ट्रीय सचिव सतीश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार ठेकेदारी के तहत काम ले रही है। केवल शोषण पर उतारू है। यह संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। पेंशनरों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठन को और मजबूत करना जरूरी है।