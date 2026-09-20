Mau News: पेंशनरों की सुविधाओं के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:46 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:46 PM IST
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मऊ। सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन जनपद शाखा मऊ का प्रथम द्विवार्षिक अधिवेशन शनिवार को कृषि भवन सभागार में आयोजित हुआ। रामचंद्र मौर्य की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया।
प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन आयोग से मिलने वाले लाभों से वंचित किए जाने की आशंका है। आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी।
महासचिव ओपी तिवारी ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 29 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने संगठन की ओर से व्यवस्था की बहाली समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाने की बात कही।
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राष्ट्रीय सचिव सतीश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार ठेकेदारी के तहत काम ले रही है। केवल शोषण पर उतारू है। यह संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। पेंशनरों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठन को और मजबूत करना जरूरी है।
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प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन आयोग से मिलने वाले लाभों से वंचित किए जाने की आशंका है। आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी।
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महासचिव ओपी तिवारी ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 29 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने संगठन की ओर से व्यवस्था की बहाली समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाने की बात कही।
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राष्ट्रीय सचिव सतीश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार ठेकेदारी के तहत काम ले रही है। केवल शोषण पर उतारू है। यह संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। पेंशनरों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठन को और मजबूत करना जरूरी है।