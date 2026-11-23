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पिछले एसआईआर में मतदाता सूची से छूटे पात्र लोगों का फार्म-6 भरवाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात बीएलओ से बातचीत कर फार्म-6 भरवाने की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही निर्वाचन कर्मियों को बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।विधायक हसनपुर स्थित बूथ संख्या 423 पर पहुंचे और वहां तैनात निर्वाचन कर्मियों से पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के साथ ही आगामी एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भर सकते हैं। ऐसे युवाओं को चिह्नित कर उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित किया जाए।