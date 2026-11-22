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करहां। मुहम्मदाबाद गोहना विकास खंड परिसर को स्वच्छ और मच्छरों के प्रकोप से मुक्त बनाने के लिए शनिवार को विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया गया। नवागत खंड विकास अधिकारी रवि कुमार के निर्देश पर सफाईकर्मियों ने पूरे दिन अभियान चलाकर विकास खंड परिसर के विभिन्न कार्यालयों, कर्मचारी आवासों, मंदिर परिसर और आसपास के स्थानों की साफ-सफाई की। इस दौरान परिसर स्थित हनुमान मंदिर, सभागार के आसपास उगी झाड़ियों, खंड विकास अधिकारी कार्यालय के पीछे के हिस्से, बीडीओ आवास, कर्मचारी आवासों और मुख्य द्वार तक व्यापक स्तर पर सफाई कराई गई। लंबे समय से घास और झाड़ियां उगने के कारण परिसर के कई हिस्सों में गंदगी जमा हो गई थी। सफाईकर्मियों की अलग-अलग टोलियां गठित कर परिसर के विभिन्न हिस्सों में सफाई कार्य कराया।