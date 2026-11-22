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प्रशिक्षण में नेतृत्वकर्ताओं को संगठन के प्रभावी संचालन, सहभागी नेतृत्व, नियमित बैठक, जिम्मेदारियों के विभाजन और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विज्ञापन

परियोजना कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार पांडेय ने कहा कि संगठन की मजबूती नेतृत्वकर्ताओं की सक्रियता और सामूहिक सहभागिता पर निर्भर करती है। महिला संगठनों को केवल बैठक तक सीमित न रहकर गांव की समस्याओं और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रशिक्षण में नेतृत्वकर्ताओं को संगठन के प्रभावी संचालन, सहभागी नेतृत्व, नियमित बैठक, जिम्मेदारियों के विभाजन और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।परियोजना कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार पांडेय ने कहा कि संगठन की मजबूती नेतृत्वकर्ताओं की सक्रियता और सामूहिक सहभागिता पर निर्भर करती है। महिला संगठनों को केवल बैठक तक सीमित न रहकर गांव की समस्याओं और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

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मुहम्मदाबाद गोहना। स्थानीय तहसील क्षेत्र के सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सोफीगंज के तत्वावधान में रविवार को सरायसादी गांव में स्कोप परियोजना के तहत गठित महिला संगठनों की नेतृत्वकर्ताओं का एक दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।