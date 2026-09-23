Mau News: चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू

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इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद वर्धन ने दी। बताया कि वर्तमान सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल छह दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है। नामांकनों की संवीक्षा सात अक्तूबर 2026 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्तूबर 2026 तय की गई है। मतदान 23 अक्तूबर 2026 को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर 2026 को की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा।