Mau News: नशे के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान

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रैली खीरीकोठा से शुरू होकर दुबारी तिराहा, मधुबन बस स्टैंड होते हुए बनियाबान तिराहा पर पहुंची, जहां यह गोष्ठी आयोजित की गई। विधायक रामविलास चौहान ने कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है, इसे जड़ से मिटाना जरूरी है। नशा न केवल व्यक्ति को बर्बाद करता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। आज युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है, जो चिंता का विषय है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। इसके लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है। लेकिन जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक नशा मुक्त समाज की कल्पना अधूरी है। इस अवसर पर भाजपा नेता शिवानंद मल्ल, अभिषेक सिंह, सभासद प्रेमभूषण पांडेय, हरिमोहन मल्ल, ऋषभ मल्ल, संजय चौहान आदि लोग मौजूद रहे।

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नगर पंचायत क्षेत्र के खीरीकोठा में नशे के खिलाफ बृहस्पतिवार को जन जागरूकता अभियान चलाया गया। गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित नशा मुक्ति रैली को मधुबन से भाजपा विधायक रामविलास चौहान ने सनातनी झंडा दिखाकर रवाना किया। यह रैली गांव-गांव, चट्टी-चौराहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करते हुए आगे बढ़ी।