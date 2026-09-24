Mau News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
1.स्वच्छता अभियान : नगर पालिका की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सुबह 6 बजे
2. परेड : पुलिस लाइन में परेड का आयोजन। सुबह 8 बजे
3.रंगोली प्रतियोगिता : राजकीय महाविद्यालय मधुबन में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा का रंग–राष्ट्र के संग विषय पर तहसील स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता। सुबह 10 बजे
4.मुकुट पूजन : अनंत चतुर्दशी पर रतनपुरा के पवनी गांव में श्रीराम-लक्ष्मण का मुकुट पूजन। दोपहर 3 बजे।
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1.स्वच्छता अभियान : नगर पालिका की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सुबह 6 बजे
2. परेड : पुलिस लाइन में परेड का आयोजन। सुबह 8 बजे
3.रंगोली प्रतियोगिता : राजकीय महाविद्यालय मधुबन में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा का रंग–राष्ट्र के संग विषय पर तहसील स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता। सुबह 10 बजे
4.मुकुट पूजन : अनंत चतुर्दशी पर रतनपुरा के पवनी गांव में श्रीराम-लक्ष्मण का मुकुट पूजन। दोपहर 3 बजे।