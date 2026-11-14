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Mau News: देसी फलों के साथ ऑस्ट्रेलियन अंगूर, बाबू डोसा की मांग

Sat, 14 Nov 2026 12:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:35 AM IST
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Demand for Australian grapes and 'Babu Dosa' alongside indigenous fruits
ऑस्ट्रेलिया अंगूर
मऊ। लोक आस्था के महापर्व छठ के आगमन के साथ ही नगर के ख्वाजहांपुर स्थित फल और सब्जी मंडी में शुक्रवार सुबह से ही खरीदारों का तांता लगा रहा। इस बार छठी मइया को अर्घ्य देने और सूप सजाने के लिए मंडी में पारंपरिक व मौसमी फलों की भरमार रही। दुकानों पर केला, नारियल, सेब, संतरा, अनार, पपीता, अनानास, शरीफा, अमरूद, गागल नींबू, सिंघाड़ा, गन्ना, गंजी और सुथनी की जमकर खरीदारी हुई।
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पारंपरिक फलों के अलावा इस बार मंडी में खास किस्म के विदेशी और बाहरी फलों ने भी ग्राहकों का ध्यान खींचा। खरीदारों में ऑस्ट्रेलियन अंगूर और बाबू डोसा फल को लेकर खासा उत्साह देखा गया, जिनकी सूप में चढ़ावे के लिए अच्छी मांग रही।
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मंडी के कारोबारी सूफियान के अनुसार, सभी फलों के बीच इस बार नाशपाती 15 किलो की पेटी 3500 रुपये में बिकी। जो पिछली साल की तुलना में पेटी पर 1000 रुपये महंगा रहा। ऊंचे दामों के बावजूद आस्था और परंपरा के चलते श्रद्धालुओं ने बजट की परवाह किए बिना नाशपाती सहित सभी आवश्यक फलों की खरीदारी की। संवाद
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