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पहले युवाओं को थमाए गए थे कट्टे, अब बन रहे हुनरमंद : एके शर्मा

Sat, 14 Nov 2026 12:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:35 AM IST
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Earlier, youths were handed country-made firearms; now, they are becoming skilled: AK Sharma
नगरपालिका के कम्युनिटी हॉल में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय भुग
मऊ। एक समय ऐसा था जब प्रदेश के युवाओं के हाथों में कट्टे और कारतूस पकड़ा दिए गए थे, लेकिन आज हमारी सरकार नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर और किताबें देकर उन्हें शिक्षित और हुनरमंद बना रही है। प्रदेश में शिक्षा और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
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मिशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के विकास के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये तथा 100 विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गई है।
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उक्त बातें नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नग स्थित कम्युनिटी हॉल में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय भुगतान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
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नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के 900 शिक्षा प्रेरकों के 5 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक बकाया मानदेय का चेक वितरित किया। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रेरकों के वर्षों से लंबित मानदेय भुगतान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले के के लगभग 900 शिक्षा प्रेरकों के लिए 5 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक और प्रदेशभर के शिक्षा प्रेरकों के लंबित मानदेय भुगतान के लिए कुल 397.18 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत एवं आवंटित की गई है।
कहा कि शिक्षा प्रेरकों ने गांव-गांव जाकर निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने और समाज में शिक्षा की अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। समाज के प्रति उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनकी समस्याओं और उनके पक्ष को मैं शासन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।

कहा कि प्रदेश का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने घर-परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है।मिशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है।
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