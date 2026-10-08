Mau News: कांग्रेसजनों ने मनाया काला दिवस

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धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। जिला उपाध्यक्ष रमन पांडेय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त को आगे कर जनता के वोट देने के अधिकार को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष सलमान जमशेद, विष्णु प्रकाश कुशवाहा, रामकरण यादव, संजय यादव, धर्मेंद्र सिंह, रामकेश पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने पंडित शास्त्री जी की प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया।