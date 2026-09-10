Mau News: जन्मदिन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वृद्धाश्रम में बांटी खुशियां
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने अपने जन्मदिन पर मुहम्मदाबाद गोहना स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ केक काटा और समय बिताया। उन्होंने बुजुर्गों को फल, ब्रेड, दूध सहित अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। इस दौरान राजमंगल यादव ने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका सम्मान और सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम में ओमप्रकाश ठाकुर, वीरेंद्र तिवारी, मनोज गिहार, हफीजुर्रहमान अंसारी, शाहिद फारूकी, आकाश गिहार, अनिल कुमार, सोनू यादव और प्रधान साधू यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन