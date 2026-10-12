Mau News: सिटी न्यूज

विज्ञापन





1.जनसुनवाई : नगर पालिका परिषद कार्यालय में जनसुनवाई। सुबह 10 बजे

2. क्रीड़ा प्रतियोगिता : मधुबन के शहीद इंटर कॉलेज में माध्यमिक विद्यालयों की दो दिवसीय जिलास्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। सुबह 10 बजे

3. प्रशिक्षण : नगर के मलिकटोला स्थित राष्ट्रीय ललित कला प्रशिक्षण विकास परिषद संस्था के मैरिज हाॅल में सिलाई प्रशिक्षण। दोपहर 1 बजे

4. डिस्को डांडिया नाइट : नगर के पुलिस लाइन के सामने स्थित मैरिज हाॅल में डिस्को डांडिया नाइट। शाम 7 बजे से

जिले में आज के कार्यक्रम :