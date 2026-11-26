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मऊ। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़िया ने बृहस्पतिवार को विकास खंड घोसी के ग्राम पिउवाताल में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं भौतिक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की। गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि विद्यालय निर्माण में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का निर्माण समयबद्ध ढंग से उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए, जिससे विद्यालय शीघ्र तैयार होकर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बन सके।