Mau News: नौ मिनट में तीन बार मारपीट, फिर भी पुलिस को नहीं दी सूचना

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शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में नौ मिनट के भीतर आरोपी कटिहारी गांव निवासी पवन यादव, चियरा यादव और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तीन बार मारपीट किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, सेल्समैन दुकान के अंदर से ही कुछ कहता नजर आया। उसने एक बार भी स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी।पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि शराब की दुकान से निकलने के बाद घर ले जाते समय रास्ते में रामअवतार के साथ कहीं दोबारा मारपीट तो नहीं हुई।ग्रामीण रमेश, सुरेंद्र आदि ने बताया कि देशी शराब की दुकान पर पहले भी कई बार मारपीट की घटनाएं हुई हैं। लेकिन सेल्समैन ने कभी भी इन घटनाओं को लेकर पुलिस को सूचना नहीं दी। ग्रामीणों के अनुसार, शराब की दुकान पर अक्सर विवाद होता रहता है। उनका कहना है कि यदि घटना को लेकर सेल्समैन ने पुलिस को सूचना दी होती तो शायद रामअवतार की जान बच गई होती।सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पिता रामकुंवर सिंह की तहरीर पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।शराब की दुकान से घर तक फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।