Mau News: फैंटम मोबाइल 112 बाइक की सीट में घुसा सांप, दो घंटे बाद निकाला गया

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मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मऊ मार्ग पर शनिवार को फैंटम मोबाइल 112 में तैनात पुलिसकर्मियों की बाइक की सीट में सांप घुस गया। सांप को देखकर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सांप को बाइक से बाहर निकाला जा सका। बताया गया कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे और उनकी मोटरसाइकिल मऊ मार्ग पर खड़ी थी। इसी दौरान सीट के आसपास सांप दिखाई दिया और वह देखते ही देखते सीट के अंदर घुस गया। पुलिसकर्मियों ने सावधानी बरतते हुए बाइक चलाने के बजाय उसे वहीं खड़ा कर दिया और इसकी सूचना कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा को दी। बाइक में सांप होने की जानकारी फैलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बाइक को खोलकर सांप की तलाश शुरू की गई। करीब दो घंटे बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। समय रहते सांप दिखाई देने के कारण पुलिसकर्मियों ने सतर्कता बरती, जिससे संभावित हादसा टल गया।