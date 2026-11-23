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हिंदू युवा वाहिनी के अजय सिंह योगी सेवक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हिन्दुत्व पुनर्जागरण के उद्देश्य से साप्ताहिक शनिवार आरती की शुरुआत की गई थी। यह आयोजन बिना किसी रुकावट के लगातार नौ वर्षों से चल रहा है। मंदिर के पुजारी सत्यप्रकाश ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आने वाली पीढ़ियां धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित एवं जागरूक होंगी। कार्यक्रम के माध्यम से पूरे क्षेत्र में उत्साह और धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहता है। इस अवसर पर डॉ. मिथिलेश, अभिषेक, सौरभ, अभिनंदन, उत्कर्ष, चंदन, विजय राम, नवल सिंह, कृपा नारायण पांडेय, आर्यन सिंह सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे।

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इंदारा। हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान के तहत हिंदू युवा वाहिनी की ओर से लैरोदोनवार स्थित प्राचीन शिव मंदिर में नौ वर्षों से अनवरत चल रही साप्ताहिक शनिवार आरती के नौ वर्ष पूर्ण होने पर भव्य दीपोत्सव, महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद 11 हजार दीपों से मंदिर परिसर जगमगा उठा। दीपोत्सव के बाद विधि-विधान से महाआरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर विश्व कल्याण एवं सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने कहा कि गांवों में इस तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से आपसी मतभेद समाप्त होते हैं। भाईचारे और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है।