Mau News: 4 महीने के सफर के बाद मऊ सीमा पर रुका 308 पहियों का ट्रेलर, आज गोरखपुर के लिए होगा रवाना

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मंगलवार को यह विशालकाय वाहन वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के जरिये हैदरगंज गांव तक पहुंचा था। बुधवार सुबह मार्ग पूरी तरह साफ होने के बाद इसका संचालन पुनः प्रारंभ होगा, जिसके कुछ ही देर बाद वाहन मऊ जनपद की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। फोरलेन पर दोहरीघाट तक लगे सभी साइनबोर्ड्स को ऊंचा करने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि वाहन के गुजरने में कोई बाधा न आए।साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह विशालकाय ट्रेलर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी स्थित पीएलए (पॉली लैक्टिक एसिड) प्लांट के लिए रवाना हुआ था। इस मल्टी-एक्सेल वाहन ने अपनी यात्रा लगभग चार महीने पहले शुरू की थी। कुल 308 पहियों वाले इस ट्रेलर के साथ 40 से 50 तकनीकी व सहायक स्टाफ की टीम लगातार चल रही है। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के रास्ते यह वाहन मऊ जनपद में लगभग एक से दो दिनों तक रहेगा। एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर शुभम विश्वकर्मा ने बताया कि यह ट्रेलर दशहरा तक अपनी अंतिम मंजिल लखीमपुर खीरी पहुंच जाएगा।