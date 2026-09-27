Mau News: दीपावली और छठ पर पूर्वांचल के रेल यात्रियों के लिए उपहार, मुंबई से मऊ तक दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन

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रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य शाह आलम कुरैशी ने बताया कि जारी समयसारिणी के अनुसार मऊ स्पेशल ट्रेन (01124) मऊ से भोर में 4:15 बजे रवाना होकर मुहम्मदाबाद, आजमगढ़, खोरासन रोड, शाहगंज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी जंक्शन, मनिकापुर, सतना, मैहर, कटनी जंक्शन, मदन महल, नरसिंगपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण, थाने होते हुए अगले दिन शाम 4:45 बजे मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। मऊ स्पेशल ट्रेन (01123) मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी और इसी रास्ते होते हुए अगले दिन रात में 9:30 बजे मऊ पहुंचेगी। इस अतिरिक्त ट्रेन के चलने से पूर्वांचल के यात्रियों को त्योहार पर घर आने-जाने में सुविधा होगी और कंफर्म टिकट मिलना आसान होगा।

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मुहम्मदाबाद गोहना। दीपावली और छठ पर्व पर मुंबई से घर आने वाले पूर्वांचल के यात्रियों को रेलवे ने बड़ा उपहार दिया है। मुंबई और पूर्वांचल के बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ तक स्पेशल ट्रेन (01123/01124) चलाने का निर्णय लिया है, जो सप्ताह में दो दिन चलेगी। यह ट्रेन मुंबई से हर शुक्रवार और रविवार को 09 अक्तूबर से 20 नवंबर तक चलेगी। मऊ से यह ट्रेन हर रविवार और मंगलवार को 11 अक्तूबर से 22 नवंबर तक चलेगी।