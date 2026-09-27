Mau News: बंधन बैंक में ग्राहक से 1.70 लाख रुपये हड़पने का आरोप

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धोखाधड़ी और टालमटोल

शाम को ओसैम अजीज को केवल 30 हजार रुपये दिए गए। शेष 1.70 लाख रुपये अगले दिन देने का आश्वासन देकर टालमटोल करने लगा। कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगवाने के बाद भी ओसैम को पैसे नहीं मिले। पीड़ित ने शाखा प्रबंधक और कैशियर से शिकायत की, पर उन्होंने आश्वासन देकर शांत करा दिया। महीने भर बाद पुनः बैंक पहुंचने पर शाखा प्रबंधक ने ओसैम के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें भगा दिया। विज्ञापन



धमकी और पुलिस कार्रवाई

शाखा प्रबंधक द्वारा बताए पते पर ओसैम, कर्मचारी मुकेश कुमार के घर पहुंचे। मुकेश ने पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया और बताया कि सभी बैंक कर्मचारी पैसे आपस में बांटकर खा चुके हैं। अपने पैसों की मांग करने पर मुकेश ने ओसैम को एससी एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना में बैंक प्रबंधक, कैशियर और अन्य आरोपी का नाम पता चलेगा तथा जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी और टालमटोलशाम को ओसैम अजीज को केवल 30 हजार रुपये दिए गए। शेष 1.70 लाख रुपये अगले दिन देने का आश्वासन देकर टालमटोल करने लगा। कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगवाने के बाद भी ओसैम को पैसे नहीं मिले। पीड़ित ने शाखा प्रबंधक और कैशियर से शिकायत की, पर उन्होंने आश्वासन देकर शांत करा दिया। महीने भर बाद पुनः बैंक पहुंचने पर शाखा प्रबंधक ने ओसैम के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें भगा दिया।धमकी और पुलिस कार्रवाईशाखा प्रबंधक द्वारा बताए पते पर ओसैम, कर्मचारी मुकेश कुमार के घर पहुंचे। मुकेश ने पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया और बताया कि सभी बैंक कर्मचारी पैसे आपस में बांटकर खा चुके हैं। अपने पैसों की मांग करने पर मुकेश ने ओसैम को एससी एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना में बैंक प्रबंधक, कैशियर और अन्य आरोपी का नाम पता चलेगा तथा जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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मऊ। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सदर चौक स्थित बंधन बैंक शाखा में 1.70 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कदीपुरा बड़ी मस्जिद निवासी ओसैम अजीज की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने शुक्रवार की रात प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी शाखा प्रबंधक, कैशियर, आउटसोर्स कर्मचारी और मुकेश कुमार के खिलाफ दर्ज हुई है। ओसैम अजीज 22 मई को अपनी मां निलोफर जहां के साथ बैंक पहुंचे थे। उन्हें घर में शादी समारोह और बकरीद पर्व के लिए करेंसी की आवश्यकता थी। उन्होंने 2 लाख रुपये निकालने के लिए चेक भरकर शाखा प्रबंधक को दिए। प्रबंधक ने चेक सत्यापित कर कैशियर काउंटर पर भेजा। कैशियर ने 2 लाख रुपये की राशि डेबिट कर नकदी आउटसोर्स कर्मचारी मुकेश कुमार को दी। मुकेश को करेंसी लाने के लिए कहा गया था। मुकेश ने पूरा पैसा काउंटर से उठा लिया और ओसैम को शाम को बैंक आकर करेंसी ले जाने को कहा।